Gladbacher Lehrer: „Wir sind doch keine Rütli-Schule“

Mönchengladbach Ein Schüler provoziert, ein Lehrer nimmt ihn sich vor und wird dabei gefilmt. Der Vorfall aus Rheydt erregt bundesweit Aufsehen.

An der Espenstraße wollte man nach dem Vorfall nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Zumal es am 10. Dezember zu einem weiteren Tumult in Schulnähe gekommen war. An diesem Tag sollte es eine Anhörung im Rahmen einer Ordnungskonferenz geben. Es ging um den 14-Jährigen Schüler, der die Lehrerin so übel beschimpft hatte und der schon häufiger wegen seines renitenten Verhaltens aufgefallen war. Mit eingeladen waren seine Eltern. Doch offensichtlich eskalierte die Situation so sehr, dass sich die Schule genötigt sah, die Polizei zu rufen. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen, der Vater zeitweise in Gewahrsam genommen, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. Die Familie soll anschließend in einem weiteren Tumult mit Schülern in Schulnähe verwickelt gewesen sein, bei der beschimpft, beleidigt und auch Pfefferspray eingesetzt worden sei. Zwei Schüler mussten ins Krankenhaus. Einen weiteren Polizeieinsatz gab es, wie sich erst später herausstellte, vor dem Elisabethkrankenhaus, in das die verletzten Schüler gebracht worden waren. Die Beamten mussten mehrere Erwachsene von einander trennen.