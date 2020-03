Vorsitzender des Gladbacher HTC : „In Sachen Ehrenamt sind wir ein reicher Klub“

Mönchengladbach Für seinen neuen Vorsitzenden soll der Gladbacher HTC leistungsorientiert, aber auch Breitensport- und Familienverein bleiben.

Steimel Das fühlt sich natürlich sehr gut an, auf der sportlichen Ebene geht es allerdings jetzt steil bergab (lacht). Nachdem Florian Kunz angekündigt hatte, dass er den Vorsitz aus zeitlichen Gründen einfach nicht mehr leisten kann, haben wir im Vorfeld lange diskutiert, wie wir den Verein nun aufstellen wollen. Wir kommen aus einer Zeit, in der in Henrik Schmidt und Florian Kunz zwei Sportler den Verein geführt haben. Nun haben wir gesagt, dass wir nicht wieder einen Topsportler an die Spitze stellen, sondern gewisse Dinge voneinander trennen. Wir haben jetzt einen geschäftsführenden Vorstand in der Mitte, der den Verein übergreifend führt und die strategischen Entscheidungen trifft. Die Führung der sportlichen Ressorts Hockey und Tennis ist weiterhin mit Fachleuten besetzt. Eine solche Aufstellung hatte der GHTC bis zum Jahr 2005, jetzt haben wir den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung diesen Weg vorgeschlagen.

Steimel Das ist eine super spannende Frage, die ich hoffentlich in vier Wochen besser beantworten kann. Sponsoring heißt ja nicht nur, einseitig Geld zu geben, sondern wir glauben, dass wir sowohl im Tennis als auch im Hockey interessante Menschen und potenzielle Talente für Firmen in Mönchengladbach in unseren Reihen haben. Unsere Hockey-Spielerinnen und -Spieler, die bei uns spielen wollen, suchen oftmals die Möglichkeit, vielleicht an der Fachhochschule zu studieren oder einen Job zu haben, der ein bisschen Geld zusätzlich bringt. Das ist ein Blick, den wir noch stärker einnehmen müssen, um gute Spieler an uns zu binden. Dies ist, wie bereits beschrieben, ein potenzielles Mehrwertmodell im sogenannten „war for talents“.