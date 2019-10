Kolumne Denkanstoß : Gladbacher Fahne mit Kreuz in Istanbul

Dieses Wappen verwendet Mönchengladbach seit 1977. Foto: wikipedia.de

Mönchengladbach Eine Fahne mit dem Mönchengladbacher Stadtwappen wurde in Istanbul nicht in den Borussia-Fanblock gelassen. Martin Gohlke, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Wickrathberg, kann die Empörung darüber verstehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Gohlke

Es geschah am Donnerstag vergangener Woche: Ungefähr 1400 Gladbacher Fans waren zum Spiel ihrer Mannschaft gegen den Verein Basaksehir Istanbul angereist. Einige von ihnen hatten Fahnen mit dabei, die das Wappen der Stadt Mönchengladbach zeigen. Auf diesem Wappen ist unter anderem ein Kreuz abgebildet, was die türkische Polizei veranlasste, die Fahnen im Stadion nicht zuzulassen.

Diese Maßnahme hat Empörung in der Sportwelt wie auch in der Politik ausgelöst. Zurecht, wie ich finde. Denn das Wappen gehört zu Mönchengladbach. Und das Kreuz ist fester Bestandteil darin. Man kann es nicht einfach ausradieren. Mit einer toleranten Gesellschaft hat es nichts zu tun, wenn man das Kreuz nicht tolerieren kann.

Ich frage mich: Wie kommt das nur? In der Bibel steht bereits, dass das Wort vom Kreuz für viele eine Torheit ist (1. Korinther 1,18). Paulus schreibt weiter: „Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit.“ (1. Korinther 1,23) Ärgernis und Torheit – so wurde das Kreuz von Beginn an gesehen.

Am Leben des Paulus kann man ablesen, wie schlimm das Kreuz für ihn gewesen ist, bevor er Christ wurde. Als Jude galt für ihn das Schriftwort: „Verflucht ist jeder, dem am Holz hängt.“ (5. Mose 21,23) Darum verfolgte er die Christen mit aller Energie.

Doch das sogenannte Damaskuserlebnis machte aus dem Saulus einen Paulus, das heißt. aus dem Christenverfolger einen glühenden Christusnachfolger. Am Anfang war das Kreuz ein Ärgernis für ihn, eine Provokation - so wie es auch die Polizisten in Istanbul störte. Das Kreuz als Aufreger gibt es also schon seit Beginn der Christenheit.

Dabei ist die Botschaft vom Kreuz eigentlich eine Botschaft, die uns Kraft schenkt, wie Paulus in 1. Korinther 1,18 betont. Denn das Kreuz Jesu erlöst uns von Schuld. Es befreit uns von gefährlichen Bindungen und es schafft Frieden mit Gott. Jesu Tod am Kreuz hat unser gestörtes Verhältnis zu Gott wieder hergestellt.

Das Kreuz ist also das Zeichen für Befreiung und Erneuerung in unserem Leben. Verstaubt ist es keineswegs, sondern höchst vital. Insofern zeigt das Eingreifen der türkischen Polizei in Istanbul, dass das Thema Kreuz bis heute ein Lebendiges ist und für viel Gesprächsstoff sorgt.