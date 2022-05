Girls- und Boysday in Mönchengladbach : Wenn Jungs Nähen lernen

Fynn und Finn stellen kleine Geldbeutel aus Stoff her. An der Hochschule Niederrhein besuchten sie den Boysday. Foto: Hans-Peter Reichartz. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Der IT-Bereich ist immer noch eine Männerdomäne. An einem Tag nicht. Denn am Girlsday waren Mädchen ausdrücklich auf den Cyber-Security-Campus der Hochschule eingeladen. Jungen konnten in die Textiltechnik hineinschnuppern. Welchen Effekt das auf die Teilnehmenden hatte.