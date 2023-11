„Vollkommen inakzeptabel“ Urteil nach Prügelattacke von Spielervater auf U17-Fußballer

Das Kreisjugendsportgericht hat das Urteil zum tätlichen Angriff auf einen Jugendspieler während eines B-Jugendpiels im September bekannt gegeben. In der damaligen Pokalpartie zwischen dem SC Hardt und dem 1. FC Viersen war es in der Nachspielzeit aufgrund eines Zusammenpralls zwischen zwei Spielern zu Tumulten auf dem Platz gekommen – unter anderem ausgelöst von einem Mann, der „in Kleidung vom FC Viersen auf den Platz“ stürmte, wie in der Urteilsbegründung steht. Da die Partie aufgezeichnet wurde, ist auf Videobildern zu erkennen, wie dieser Mann einem Hardter Jugendspieler mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlägt. Es handelte sich dabei um den Vater eines Viersener Spielers. „Der Mann in Viersenkleidung schlug mehrfach heftig auf den Spieler des SC Hardt ein und war nicht zu beruhigen“, steht dazu im offiziellen Spielbericht des Schiedsrichters.