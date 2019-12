Nach 30 Jahren steht ein Wechsel an : Gesucht: Neue Pächter für das Turnerheim

Foto: Ilgner Detlef (ilg) 6 Bilder So sieht das Turnerheim von innen aus.

Mönchengladbach 1958 ist die Vereinsgaststätte an der Nord­staße eröffnet worden. Peter Kaiser hat das Haus in den vergangenen mehr als 30 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Andrea geführt. Die drei Kaiser-Kinder sind hier aufgewachsen, und die Gäste haben sich immer rundum wohlgefühlt.

Von Inge Schnettler

Die Zeit ist stehengeblieben. Holztische stehen in Reih’ und Glied, akkurat dekoriert mit quadratischen Deckchen über Eck, Pflanzen in hübschen Töpfen und Behälter mit Besteck. Duftige Gardinen vor den Fenstern, Sansevierien auf der Fensterbank. Die Theke aus Holz und Kacheln an der Front, Flaschen reihen sich auf dem Bord. Dezentes Licht aus hübschen Lampen, eine Glasvitrine mit Pokalen und Abzeichen, ein runder Garderobenständer aus Messing. Alles blinkt und blitzt. Hier hat sich nur wenig verändert in den vergangenen 61 Jahren. Hier ist alles original.

Am 12. Februar 1958 ist das Turnerheim an der Nordstaße eröffnet worden. Gebaut vom Rheydter Turnverein, dem größten und ältesten der Stadt. 1983 wurde das Haus saniert. „Aber wir haben kaum etwas verändert. Die Holzdecke haben wir eingezogen und eine zweite Trennwand, so dass der große Raum nun in drei Abschnitte geteilt werden kann“, sagt Rolf Heilmann, der seit 68 Jahren im RTV aktiv ist. Das geschah weitgehend in Eigenleistung. Heilmann war Bauleiter, packte selbst auf der Baustelle kräftig an.

Heilmann war es auch, der Peter Kaiser vor 30 Jahren zum Pächter des Turnerheims machte. Ihn kannte er gut, schließlich ist der Mann mit Heilmanns Tochter Andrea verheiratet. „Ich bin im Turnerheim aufgewachsen“, sagt die. Kennt also jeden Winkel des Hauses. Peter Kaiser, der sowohl Koch als auch Bäcker ist, nahm das Angebot an. Seine Frau, die als Krankenschwester arbeitet, willigte ein, und die beiden machten das Turnerheim wieder zu dem, was es ursprünglich war: ein Zuhause für die Turner. Und im Laufe der Zeit auch für die drei Kaiser-Kinder, die hier aufwuchsen.

Aber nun ist Schluss. „Man muss wissen, wann man aufhört“, sagt Peter Kaiser. 30 Jahre lang war er für das Turnerheim da. „Oft bin ich weit nach Mitternacht ins Bett gekommen, und um 9 Uhr standen dann schon wieder die Briefmarkenfreunde vor der Tür.“ Die treffen sich jeden zweiten Sonntag im Monat im Turnerheim. Geburtstage sind im Turnerheim gefeiert worden, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern, Karnevalspartys und Begräbniskaffees wurden in dem Haus gleich gegenüber dem evangelischen Friedhof gehalten.

Für Freunde hat Peter Kaiser gern sein Lieblingsrezept gekocht: Forellenkrautwickel. Dafür wird der Fisch mit Ei und Sahne püriert und in Kohlblättern gegart. „Das ist eine badische Spezialität“, sagt der Koch. Auf seiner Speisekarte findet der hungrige Gast alles, was das Herz begehrt: Waldschratsalat, Schnibbels- und Flammkuchen, Speckpfannekuchen, belegte Brote, Currywurst. Für diese macht er die Soße selbst. Und er verrät zwei Zutaten: Cola und Orangenblüten. Hui, klingt gewagt!