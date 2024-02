Im bundesweiten Vergleich So lange warten Mönchengladbacher auf ihre Steuererklärung

In Nordrhein-Westfalen werden Einkommenssteuererklärungen in kürzerer Zeit bearbeitet als in den meisten anderen Bundesländern. Das geht aus einer Datenerhebung des Online-Portals Lohnsteuer-kompakt.de für das Jahr 2023 hervor. Demnach sind lediglich die Finanzbeamten in Rheinland-Pfalz (durchschnittlich 49,97 Tage Bearbeitungszeit) und Hamburg (50,01) noch schneller als jene in NRW (50,06).