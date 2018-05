Mönchengladbach: Geschick, Durchhaltevermögen und Teamgeist sind gefragt

Bei strahlendem Sonnenschein traten die Teilnehmer in voller Feuerwehr-Montur gegeneinander an. Foto: Raupold

Mönchengladbach Mehr als 90 Teilnehmer der Jugendfeuerwehrgruppen aus Mönchengladbach kämpften um den Stadtpokal 2018.

Die Spannung bei der Siegerehrung am Samstagmittag auf dem Parkplatz an der Gracht war kaum auszuhalten, als Feuerwehrchef Jörg Lampe die Platzierungen für den Stadtpokal verkündete. Gemeinsam drückten die neun Jugendfeuerwehrgruppen die Daumen und hofften auf einen guten Rang.

Die Jugendfeuerwehrgruppe Odenkirchen schätzte ihre Chancen auf den Sieg nach den Aufgaben ein wenig kritisch ein: "Vielleicht schaffen wir den fünften, sechsten, oder siebten Platz", sagt der 16-jährige Daniel. "Aber das ist auch ok." Dass sie sich wahrscheinlich nicht in den oberen Platzierungen wiederfinden werden, liege schlicht und ergreifend daran, dass sie eben auch viele jüngere, noch unerfahrenere Mitglieder zu ihrem Kameraden zählen. Das jüngste Gruppenmitglied ist nämlich erst zehn Jahre alt. "Das ist auch das Mindestalter zum Einstieg in eine der Gruppen", sagt Markus Haasen, Jugendwart Rheydt und gleichzeitig Ausrichter der Veranstaltung.

In den Gruppen werden die Jugendlichen übrigens spielerisch auf den eventuellen späteren Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr vorbereitet. Aber nicht nur Übungen im Rahmen der Dienstvorschriften sollen in den Gruppen in Angriff genommen werden. Mindestens einen genauso großen Anteil bilde die Jugendarbeit allgemein, weiß Stadtjugendwart Thomas Eckers: "Wir unternehmen diverse Ausflüge, gehen beispielsweise Schwimmen, und machen das, worauf die Jugendlichen Lust haben."