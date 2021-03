Geschichtswerkstatt Mönchengladbach : Fotos der Gladbacher Textil-Historie gesucht

Bilder wie diese Innenansicht eines Websaals der Firma Heinrich Ax in Rheydt (etwa 1896 entstanden) interessieren die Mitglieder der Geschichtswerkstatt. Foto: Stadtarchiv MG

Mönchengladbach Mönchengladbach war einst das rheinische Manchester. Die Geschichtswerkstatt Mönchengladbach will die textilindustrielle Vergangenheit der Stadt nun mit Bildern dokumentieren – und hofft auf Einsendungen der Bürger.

Die Geschichtswerkstatt Mönchengladbach (GWMG) sucht nach alten Fotos und Aufnahmen aus der textilindustriellen Vergangenheit der Stadt. Die Geschichtswerkstatt bereitet zurzeit ein Projekt über die Textilindustrie-Kultur in Mönchengladbach vor. Mehr als 150 Jahre war die Textilindustrie für die Vitusstadt die wichtigste wirtschaftliche Branche. Heute spielen die textilindustrielle Kultur und Vergangenheit nach Einschätzung der Geschichtswerkstatt nur noch Nebenrollen.

Insbesondere aus dem sozialen, kulturellen und familiären Umfeld der in der Textilindustrie Beschäftigten sind nur wenige Aufnahmen und Foto-Dokumentationen vorhanden. Ziel ist es, solche Fotos des ehemaligen „Rheinischen Manchester“ für die Nachwelt zu dokumentieren und zu archivieren. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie stöbert mancher vielleicht in Fotoalben, den persönlichen Archiven oder auf Dachspeichern nach solchen bislang privaten Dokumenten und wäre bereit, diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.