Einzelhandel in Mönchengladbach Was Bürgern in den Innenstädten von Gladbach und Rheydt fehlt

Der traurige Trend ist unübersehbar: Mönchengladbach kämpft wie viele andere Städte mit Leerständen in den Zentren. Die beiden großen Kaufhäuser mussten schließen, für manche Ladenlokale wird seit Monaten ein Nachmieter gesucht. Nach unserer großen Heimatliebe-Umfrage, an der sich viele Leser aus Mönchengladbach beteiligten, wird das Einzelhandelsangebot in der Stadt aber noch mit der Note 3, also befriedigend, bewertet. Im Durchschnitt kamen auch die anderen Kommunen im Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post auf dieses Ergebnis. Trotzdem gibt es einiges, was sich die Mönchengladbacher für die Innenstädte wünschen würden.