Programm zur Eröffnung Geropark in Mönchengladbach wird am Samstag eröffnet

Ebenfalls auf der Seebühne werden am Abend die Bands „Chinchillaz mit Celloum“ (18 Uhr) und „Ausländer“ (19 Uhr) auftreten. Zudem gibt es ab 16 Uhr vier Themenrundgänge durch den Park. Interessierte können zwischen den Führungen „Geschichte lebendig machen im Geropark“, „Flora und Fauna im Park“, „Landschaftsarchitektonische Parkgestaltung“ und „Kunst im und am Geropark“ wählen. Treffpunkt für die Führungen ist um 15.50 Uhr an der Seebühne.