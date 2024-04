Initiative will nun gegen Mönchengladbacher Firma klagen Tobaccoland muss Warnungen auf Zigarettenautomaten zunächst nicht ändern

Mit der Verfügung hatte der Verein erzwingen wollen, dass die Firma Tobaccoland, die ihren Sitz in Mönchengladbach hat, ihre bundesweit rund 80.000 Zigarettenautomaten ändert und Warnhinweise stärker zur Geltung bringt. Der Richter kritisierte aber, dass die für so eine Verfügung notwendige Dringlichkeit wohl nicht gegeben sei, denn der bemängelte Automat stehe schon seit 2018 in der Öffentlichkeit. Ein Hauptsacheverfahren wäre der bessere Weg, um den Sachverhalt zu klären, so der Richter.