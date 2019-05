Nach dem Unterricht : Decke in Mönchengladbacher Grundschule eingestürzt

Mönchengladbach An einer Grundschule in Mönchengladbach ist die Decke eines Klassenzimmers eingestürzt. Es gibt keine Verletzten – weil der Unterricht schon vorbei war. Das gesamte Gebäude bleibt vorsorglich gesperrt.

Erstklässler in Mönchengladbach sind am Dienstag vermutlich einem schweren Unfall nur knapp entkommen: Nach ihrem Unterricht am Vormittag stürzte im Klassenraum gegen 13 Uhr eine Decke ein. Der Vorfall ereignete sich an der Gemeinschaftsgrundschule Eicken an der Regentenstraße