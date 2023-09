Geldautomatensprengung in Mönchengladbach Zwei Explosionen wecken die Bürger von Venn

Anwohner der Vorster Straße in Hardt wurden in den vergangenen zwei Jahren alleine fünfmal durch nächtliche Detonationen geweckt. Die Sparkassen-Filiale in Hardt war am 26. Oktober 2022 und am 6. Dezember 2021 Ziel von Geldautomaten-Sprengern. Aber auch die Volksbank in Hardt war mehrmals betroffen – nämlich am 17. Dezember 2022, am 4. März 2020 und am 18. April 2020.