Denkanstoss : Gegenwart Christi stolz und öffentlich zeigen

Eine Prozession der Katholiken an Fronleichnam. Foto: jumo

Mönchengladbach "Ernsthaft?" Ungläubig fragte ich das den Redakteur, als er mich bat, für den heutigen Fronleichnam-Tag den Denkanstoß zu schreiben. Für mich als evangelischen Pfarrer ist das ein arbeitsfreier Feiertag, was wahrlich nicht oft vorkommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Burkhard M. Kuban

Langes Wochenende genießen, Ausflug machen, Füße hochlegen. Sonst habe ich keine Verbindung zu diesem Tag. Also heißt das für mich: Überschrift der Rubrik ernstnehmen, nachdenken und sich anstoßen lassen zu etwas, das mir fremd ist. An welchen Stellen habe ich Berührungspunkte zu Fronleichnam?

Einmal fragte unsere katholische Schwestergemeinde nach, ob sie für eine Station bei ihrer Prozession unsere Bühnenpodeste ausleihen könnte. Was natürlich klar ging. Und stimmt: Bei einer Fahrradtour mussten wir in Waldniel mal anhalten, absteigen und Platz für die Prozession machen. Kinder in Kommunionskleidung, Schützen in Uniform, viele ernste Gesichter - es muss, nein, es hat den Menschen etwas bedeutet. Das war zu sehen.

Vor mir liegt ein Auszug einer hiesigen Stadtzeitung mit dem Titel "Feiern an den Feiertagen. Der Wonnemonat Mai beschert uns gleich mehrere lange Wochenenden. Wir verraten, wie wir diese den Feiertagen entsprechend begehen können." Aufgezählt werden dann Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam und erst mal biblisch zitiert und erklärt. Für Christi Himmelfahrt und Pfingsten kann ich das bestätigen. Aber ähnlich wie für Fronleichnam folgt dann - natürlich?! - nicht der Hinweis, wo beispielsweise welcher Gottesdienst besucht werden kann, sondern es werden Events hier in der Nähe beschrieben - vom Grillfest bis zum Musikfestival. Fronleichnam wird erklärt mit: "Im Mittelpunkt steht das eucharistische Brot, für die Katholiken ein Symbol für die Gegenwart Christi." Es folgen, vermutlich durch das Stichwort "Brot" animiert, Hinweise, wo man wie lecker, gesellig oder lauschig hier in der Nähe etwas essen kann. Von Prozessionen, deren Besuch besonders lohnenswert wäre, ist nicht die Rede.



Haan : Haaner Katholiken feiern Fronleichnam mit Prozession

zurück

weiter

Mir fällt die Hochzeit zu Kana ein. Ja, Jesus war auch auf Feiern präsent, hatte augenscheinlich Spaß. Und ja, wir evangelische tun uns mit dem fröhlichen Feiern gemeinhin schwerer als unsere katholischen Geschwister. Aber hat das etwas mit Fronleichnam zu tun?

Die Gegenwart Christi in unserem Leben - das lässt mich aufhorchen - und das ehrfürchtig, aber auch stolz und überzeugt öffentlich zeigen in einer Welt, in der der Glauben zurückzutreten scheint. Dem kann ich sehr viel abgewinnen, das ist mir nicht nur sympathisch, sondern das begrüße ich ausdrücklich. Auch wenn mir die theologische Bedeutung fremd bleibt. Für mich ist Jesus in Gottes Wort, das wir lesen und hören gegenwärtig, auch in den Menschen, die mir begegnen. Wie mache ich das außerhalb der Kirchenmauern öffentlich? Darüber nachzudenken spornt mich Fronleichnam an. Eine Prozession wird es nicht, aber Gottesdienst auf dem Marktplatz? Oder vor dem Stadion? Doch Letzteres führt in Kürze zu einem anderen Thema . . .

Ich wünsche allen katholischen Glaubensgeschwistern ein gesegnetes Fronleichnams-Fest.

BURKHARD M. KUBAN IST PFARRER DER EVANGELISCHEN FRIEDENSKIRCHENGEMEINDE HARDT

(RP)