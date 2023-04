Gesundheit in Mönchengladbach Wie Gefäß-Spezialisten im Maria Hilf arbeiten

Die dreifache Auszeichnung ist eine Besonderheit: „Die Struktur in Mönchengladbach ist eher selten. Hier ist die internistische Angiologie in die Gefäßchirurgie integriert“, sagt Professorin Barbara Weis-Müller, Chefärztin Gefäßchirurgie und Angiologie im Maria Hilf. Das Zusammenwirken der Fachrichtungen im interdisziplinären Gefäßzentrum sei eingespielt, beschreibt sie die gemeinsame Arbeit. So werde der internistisch orientierte Angiologe zum Beispiel nicht erst während der Diagnose und der Therapie hinzugerufen, sondern sei von Anfang an mit im Boot. Im Haus sei die interdisziplinäre Konferenz im Tagesablauf fest terminiert, um im gemeinsamen Abwägen für jeden Patienten die optimale Therapie zu entwickeln.