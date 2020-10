Gedenkstätten in Mönchengladbach : Schulen sollen Stolpersteine glänzen lassen

Der Stolperstein unten links wurde bereits frisch poliert. Foto: Stadt Mönchengladbach

Mönchengladbach Der noch amtierende Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ruft alle Schulen in Mönchengladbach dazu auf, die im Stadtgebiet verlegten Stolpersteine bis zum 9. November aufzupolieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie gedenken Menschen, die von den Nazis verhaftet, deportiert und in den meisten Fällen ermordet wurden. Die Steine sollen wie neu aussehen, wenn sich zum 82. Mal die Reichspogromnacht jährt, in der unter anderem zahlreiche Synagogen in Flammen aufgingen, eine weitere Terrormaßnahme des Regimes, das schließlich Millionen Juden ermordete.

Viele Schüler von zahlreichen Schulen hatten sich nach Angaben der Stadt bereits im vergangenen Jahr im Vorfeld des 9. November an einer von OB Reiners initiierten Aktion beteiligt und die im Stadtgebiet verlegten Stolpersteine des Künstlers Gunther Demnig aufpoliert. In einem aktuellen Schreiben an die Schulleitungen ruft Reiners nun zur Fortsetzung der Aktion auf.

„Mit den Stolpersteinen erinnert Gunther Demnig an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, gibt ihnen einen Namen zurück, informiert über ihr Schicksal und sichert ihnen ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft“, sagt der CDU-Politiker und Schirmherr der Aktion. „Es wäre ein schönes Zeichen, wenn bis zum 9. November die bislang verlegten Stolpersteine ihren ursprünglichen Glanz zurückerhalten würden.“ Schülerinnen und Schüler könnten ab dem 26. Oktober die Erinnerung ein wenig aufpolieren und dabei gleichzeitig lernen, wozu menschenverachtendes politisches Denken und Handeln führen könne.

Seit dem 27. Januar 2006 – dem Gedenktag für die Opfer des Holocausts – wurden in Mönchengladbach bisher insgesamt 295 solcher Stolpersteine an 88 Stellen verlegt. Viele befinden sich in Stadtmitte. Noch in den vergangenen Jahren installierte der Künstler Gunther Demnig neue Stolpersteine im Stadtgebiet. Informationen über die Lage der kleinen Gedenkstätten und die Schicksale, die sich hinter ihnen verbergen, sind im Geoportal der Stadt nachzulesen.

Auf der digitalen Stadtkarte im Portal besteht für Schulen die Möglichkeit, gelb markierte Steine für eine Reinigung auszuwählen und diese Auswahl im Anschluss unter der Mailadresse gdi@moenchengladbach.de mitzuteilen. Die bereits vergebenen Stolpersteine werden in der Karte rot markiert.

(RP)