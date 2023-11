Gedenken zur Pogromnacht in Mönchengladbach „Entschuldigen Sie, dass wir nicht sterben wollen“

Der Opfer der Reichspogromnacht vor 85 Jahren auch in Mönchengladbach sollte am Donnerstagabend im Innenhof von Rathaus Abtei gedacht werden. Doch die Geschehnisse der vergangenen Wochen im Nahen Osten und auch in Deutschland zeigen, wie weit Antisemitismus noch immer – oder wieder – verbreitet ist. Wie sehr auch in Mönchengladbach die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Angst vor Terror und Verfolgung leben. „Unsere Gemeindemitglieder haben Angst, sehr große Angst, insbesondere die Shoah-Überlebenden. Und keiner kann uns diese Angst nehmen“, sagte Leah Floh, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde den mehreren Hundert Teilnehmern der Gedenkveranstaltung in einer aufrüttelnden Ansprache. „Was ist in Deutschland los? Was ist in Europa los?“