Gassperre in Mönchenglabach Mieterinnen haben seit sieben Monaten weder Heizung noch warmes Wasser

In Ingrid Weuthens Wohnzimmer ist es kalt. 12,8 Grad Celsius zeigt das digitale Thermometer an. „Seit Juli 2023 haben wir hier kein Gas mehr. Das bedeutet keine Heizung und kein warmes Wasser“, berichtet die Seniorin. Seither greift Weuthen auf fünf elektrische Heizöfen zurück. Und auf zwei Wasserkocher. So kämpft sie sich, ähnlich wie weitere Mieter, seit nun sieben Monaten durch den Alltag. Und das, obwohl bisher die Perspektive fehlt: „Kein Mensch hilft uns“, klagt Nachbarin Marianne Kallen.