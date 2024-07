Kleingartenwettbewerb 2024 in Mönchengladbach „Ein ökologisch angelegter Garten kriegt sich selbst in den Griff“

Zum 73. Mal hieß es: Wer hat den besten Kleingarten der Stadt? Der vom Kreisverband Mönchengladbach der Gartenfreunde organisierte Wettbewerb ist am 14. Juli zu Ende gegangen. Alle 51 Kleingartenanlagen des Verbandsgebietes wurden an insgesamt vier Tagen besucht und bewertet, ebenso wie 42 Einzelgärten. Die sechsköpfige Jury sei, in der gleichen Besetzung wie im vorigen Jahr, für die Bewertung mit einem kleinen Reisebus von Anlage zu Anlage gefahren, sagt Marius Cleophas vom Vorstand des Kreisverbandes. „Wie eine kleine lustige Reisegruppe in einem Bus – die Stimmung war toll.“