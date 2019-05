Kunst-Austausch : Galerie Löhrl: „Kassel zu Gast in Mönchengladbach“

Kunstaustausch zwischen Kassel und Mönchengladbach: Künstler und Kuratoren bei der Ausstellungseröffnung in der Galerie Löhrl. Foto: Jürgen Körting

Mönchengladbach In der Galerie Löhrl ist derzeit „Kassel zu Gast in Mönchengladbach“. Die ausgestellte Kunst schickt den Betrachter auf Entdeckungsreise und bietet im Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz manche Überraschung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Kassel zu Gast in Mönchengladbach“, so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung in der Galerie Löhrl. Sechs junge Künstler, geboren zwischen 1973 und 1996, alle vertreten von der Kasseler Galerie Coucou, geben in Mönchengladbach Einblick in ihr besonderes, sehr durchdachtes und ästhetisches künstlerisches Werk. Kuratiert wurde die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Christian Löhrl von Kathrin Balkenhol und Milen Krastev.

Die sechs Künstler Paul Diestel, Slawomir Elsner, Michael Göbel, Andrea Grützner, René Wagner und Nicola André Wagner, arbeiten auf den Gebieten Fotografie, Bildhauerei und Malerei.

Info Noch bis Anfang Juli zu besuchen Was? Ausstellung „Kassel zu Gast in Mönchengladbach“ mit sechs Künstlern Wann? Bis 6. Juli 2019 dienstags bis freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr Wo? Galerie Löhrl, Kaiserstraße 58-60 und 67 in Gladbach

Michael Göbel spielt geschickt mit dem Zeigen und Verstecken. Seine Arbeit „Stufen“ ist eine philosophische Metapher für das Leben des Künstlers. In einer Säule befinden sich Auf- und Abgänge, von außen mehr zu erahnen als zu sehen. „Man vergräbt sich, man versucht zum Kern vorzudringen und dreht sich auch um sich selbst“, erklärt Göbel. Auch seine Schmetterlinge, 80 Kästen mit nachgebauten Schmetterlingen, alles in Schwarz und fast verschwindend, sind metaphorisch zu sehen: Hier verbirgt sich Sammelleidenschaft ebenso wie ein Verstecken derselben.

Verschwinden und auftauchen – das scheint auch Slavomir Elsners Thema zu sein: Eine Zeichnung zeigt „Das Mädchen mit den Perlenohrringen“ – was erst aus einiger Distanz zu erkennen ist. Aus der Nähe sind es nicht mehr als kleine Farbstiftstrichel.

Um neue Perspektiven geht es der Fotografin Andrea Grützner, allein über die Wahl des Betracherstandortes versucht sie, eine Veränderung des Motivs zu erreichen. Der aufmerksam gemachte Betrachter rätselt: Ist es eine Collage, ein gebautes Bild, wie funktioniert die Perspektive? So kippt sie die Aufnahme einer Reihe von Balkonen um 90 Grad, zerschneidet das Bild in zwei Teile und faltet die Hälften jeweils in die entgegengesetzte Richtung.

Konträre Welten verbindet René Wagner auf überraschende Weise, wenn er einen Auspuff, eine Felge in Porzellan zeigt, einen Motorradhelm in Bronze oder Beton gießt und keramische Vasen mit Motiven aus der Tuning-Szene schmückt. Der Elan der Tuner sei vergleichbar mit dem der Künstler, sagt Wagner. Paul Diestels Interesse gilt der Natur, im Kleinen entdeckt er die ganze Welt. So finden sich in der Galerie übergroße Ahornsamen aus Lindenholz, deren Oberfläche Diestel mit Hasenleim und Erdpigmenten, Asche, Kalk und Tonmehl bearbeitet.

Nicola André Wagners Malerei dehnt sich in den Raum aus, das Bild wird zum Objekt, sein Rahmen irritiert und fasziniert zugleich. Wagner wählt bewusst keine Darstellung in seiner Malerei.