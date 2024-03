Wirtschaft in Mönchengladbach „Mit dem Handel ginge die Vielfalt in den Innenstädten verloren“

Hauptgast des Abends war die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die aktuell dem Verteidigungsausschuss des Bundestags vorsitzt und nach der Wahl im Juni ins Europaparlament einziehen will. Sie skizzierte die Kriege und Krisen auf der Welt, allen voran den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. „Wir müssen uns im Klaren sein, in welcher Zeit wir leben“, so Strack-Zimmermann. Die Angriffe der Huthi-Terroristen im Suez-Kanal, offenbar vom Iran gesteuert, seien „hochgefährlich“ und beträfen auch 25 Prozent aller Produkte. „Jeden Tag werden europäische Schiffe angegriffen.“ Die Handelsroute führe deshalb nun ums Horn von Afrika, was länger dauert und teurer ist. Die Rolle der Wirtschaftsmacht China, die Zunahme hybrider Angriffe auf die IT von Unternehmen und Behörden sowie die Folgen des Verlusts der Ukraine als „Kornkammer Europas“ thematisierte sie ebenfalls. „Das alles sind die Krisen direkt vor unserer Tür.“