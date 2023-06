Abschuss oder Eiertrick? So reguliert Mönchengladbach die Gänsepopulation

Am Elfrather See in Krefeld sind bisher etwa 140 Gänse geschossen und mehrere Hundert Eier der Wasservögel eingesammelt worden. Damit setzte die Stadt eine zum Teil kritisch bewertete, aber schon lange in Diskussion stehende Maßnahme um. Sie sei nötig gewesen, um die hygienischen Verhältnisse – darunter die Wasserqualität des Badesees – zu verbessern, hieß es. Andere, vorausgegangene Aktionen hätten nicht den gewünschten Erfolg gehabt.