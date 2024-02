Mit 81 Jahren gestorben Trauer um Gladbacher Schiedsrichterlegende Dieter Pauly

Ab 1980 pfiff er auch in der Bundesliga. 97 Spiele im deutschen Oberhaus kamen bis 1990 zusammen, dazu 80 in der Zweiten Liga und drei Partien im Rahmen des Austauschs zwischen Deutschland und der Schweiz in der Ersten Eidgenossen-Liga. 1986 war er der Unparteiische beim DFB-Pokal-Endspiel zwischen dem FC Bayern, damals mit dem früheren Gladbach-Trainer Udo Lattek und dem Ex-Borussen Lothar Matthäus, und dem VfB Stuttgart (5:2). Insgesamt war Pauly im DFB-Pokal 15-mal als Schiedsrichter im Einsatz. 65 internationale Begegnungen kamen dazu. 1988 pfiff er auch bei der Europameisterschaft in Deutschland. 1985, 1988 und 1990 war er „Schiedsrichter des Jahres“, 2000 wurde er in den Uefa-Ausschuss für Schiedsrichterbeobachter gewählt.