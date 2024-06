Fußball-Europameisterschaft 2024 Hier kann man in Mönchengladbach die EM gucken

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit. Dann heißt es wieder hüpfen, singen, anfeuern. Am Freitag, 14. Juni, startet mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland die Fußball-Europameisterschaft. Nachdem es mit der eigenen Bewerbung nicht geklappt hat, sind mit Düsseldorf und Köln in diesem Jahr immerhin zwei Städte in der näheren Umgebung von Mönchengladbach bei den Austragungsorten dabei. Doch, auch wer keines der begehrten Tickets ergattern konnte, muss die Spiele nicht verpassen. An diesen Orten kann man Tore und Gegentore live verfolgen.