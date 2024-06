Fußball-Europameisterschaft 2024 in Mönchengladbach In diesen Biergärten, Kneipen und Bars gibt es Public Viewing

Update | Mönchengladbach · Mit dem Achtelfinale beginnt am heutigen Samstag die K.o.-Phase der Fußball-Europameisterschaft 2024. Den Anfang macht um 18 Uhr Italien die Schweiz. Richtig spannend wird es um 21 Uhr, wenn die deutsche Nationalelf gegen Dänemark antritt. Und in der Gemeinschaft macht das Zuschauen mehr Spaß als alleine. In Mönchengladbach gibt es Public Viewing im Biergarten von haus Erholung, aber auch zahlreiche Kneipen zeigen diese und weitere Spiele. Wir geben eine Übersicht.

29.06.2024 , 11:32 Uhr

Im Biergarten von Haus Erholung ist das privat-öffentlich organisierte Public Viewing. Wenn die deutsche Nationalelf spielt, wie hier am 19. Juni gegen Ungarn, ist der Biergarten besonders voll. Foto: Ronja Wirts