Fußball-Bezirksliga : Hardt kassiert Pleite in Nachspielzeit

Eine 2:0-Führung reichte am Ende nicht: Der SC Hardt verliert sein Heimspiel gegen TuRa Brüggen. Foto: Theo Titz

Fußball-Bezirksliga Das Tabellenschlusslicht erkämpft sich früh eine 2:0-Führung, bricht jedoch in der zweiten Halbzeit ein – und verliert gegen TuRa Brüggen in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Von Horst Höckendorf

„Heute muss ein Sieg her, egal wie und wie dreckig“, sagte vor Spielbeginn Hardts Vorsitzender Ingo Hommen. Immerhin steckt seine Mannschaft als Tabellenletzter in der Abstiegsregion der Bezirksliga. Seine Spieler schienen diesen Aufruf vernommen zu haben, denn bereits nach einer Minute lag der Ball im Brüggener Tor: Vitali Kwitko erkämpfte sich den Ball, schickte Ali Celik auf die Reise und der Winterneuzugang schob das Spielgerät unter Torwart Sebastian Grund hindurch zur frühen Führung ein. Hardt ackerte und kämpfte um jeden Quadratzentimeter des Platzes. Dabei kam auch immer wieder das spielerische Element durch Ali Celik zum Tragen. Als Belohnung für diesen Aufwand fiel in der 16. Minute das 2:0 für die Gastgeber, als Moritz Lambertz nach einem Eckball per Kopf die Kugel im Tor unterbrachte.

Mitte der ersten Hälfte zeigte Brüggen seinen ersten ernstzunehmenden Angriff über die linke Seite – und Max Haese erzielte den 1:2-Anschlusstreffer für die Gäste (22.). In der Folge stand Hardts Goalie Phillip Beckers im Blickpunkt, als er einen Kopfball aus kürzester Entfernung noch entschärfen konnte (36.). In Minute 41. Minute wurde es dann laut unter den Hardter Anhängern, denn Matthis Zaums Solo konnte Brüggens Torhüter Grund gerade noch stoppen. Fazit zur Pause: Hardt dominierte das Spiel weitestgehend, hätte einen Treffer mehr erzielen müssen.

Doch nach dem Seitenwechsel gab es eine andere Einstellung des Tabellenfünften. Nun setzte es nicht nur vereinzelte Nadelstiche, jetzt wurde jede Situation zu einem Abschluss genutzt. Zunächst konnte Yannick Lange für seinen geschlagenen Torhüter retten (53.), später standen gleich zweimal Hardter als Retter in der Not parat. Der Ausgleich fiel dann in der 80. Minute, als Brüggens Nils Bonsels einen Eckball nahezu unbedrängt zum 2:2 einköpfte.