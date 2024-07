Lücken in der Netzabdeckung Wo der Handy-Empfang in Mönchengladbach schlecht ist

Das Smartphone ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es dient als Navigationsgerät, eröffnet direkten Zugang zum Internet und telefonieren ist damit jederzeit möglich – mit Ausnahmen. Denn auch in Mönchengladbach gibt es nach wie vor Orte, an denen der Handyempfang vergleichsweise schlecht ist. So bewerten die Mönchengladbacher nach unserer großen Heimatliebe-Umfrage den Grad der Netzabdeckung in der Stadt zwar mit der Note 2,8 (befriedigend), im gesamten Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post fällt das durchschnittliche Ergebnis jedoch besser aus.