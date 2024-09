Lange Wartezeiten und hohe Preise Immer noch Probleme beim Führerschein in Mönchengladbach

Für viele markiert der bestandene Führerschein einen neuen Lebensabschnitt, der mehr Freiheit und Unabhängigkeit bringt. Der Weg dorthin kann jedoch beschwerlich sein. Das gilt auch für Annika Kohlen. Am 26. August hat sie ihre Führerscheinprüfung bestanden. Was einerseits ein Grund zum Feiern ist, verbindet die 25-Jährige andererseits aber auch mit langen Wartezeiten. Denn um „den Lappen“ endlich in der Hand zu halten, brauchte Kohlen einen langen Atem.