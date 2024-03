Unmut über verriegeltes Zugangstor Weshalb sich Stadt und Sportverein um ein Vorhängeschloss streiten

Erneut gibt es Unstimmigkeiten um die Nutzung der Bezirkssportanlage (BSA) Rheindahlen an der Mennrather Straße, und darunter leidet insbesondere der Verein FSC Mönchengladbach. Es gibt Konflikt-Potenzial: In einem Facebook-Post des Vereins wies dieser kürzlich auf einen Vorfall bei einem Herren-Spiel hin, bei dem sich ein gegnerischer Spieler an der Schulter verletzt hatte: „Und wieder musste ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr die Vorhängekette an der Sportanlage aufbrechen, um dort die dringend erforderliche Erste Hilfe leisten zu können“, heißt es da.