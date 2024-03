Für eine saubere Stadt im Einsatz Mönchengladbach macht den Frühjahrsputz

Am Samstag, 16. März, greifen Mönchengladbacher wieder zu Zange und Müllbeutel, denn die 25. Auflage des Frühjahrsputzes steht an. Bei der Aktion von der Rheinischen Post, dem Entsorgungsbetrieb GEM und der Stadtsparkasse soll in der Stadt gemeinsam möglichst viel Abfall eingesammelt werden. Während 2023 insgesamt 1961 Menschen in 89 Gruppen mitgemacht haben, sind die Anmeldezahlen in diesem Jahr noch einmal höher: Insgesamt 2329 Müllsammler haben in 113 Gruppen ihr Teilnahme angekündigt. „Die Anmeldezahlen sind in diesem Jahr wirklich super. Die übersteigen sogar die letzten zwei bis drei Frühjahrsputzaktionen“, sagt Soufian Schmidt, neuer Organisator des Frühjahrsputzes.