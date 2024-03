Frühjahrsputz in Mönchengladbach Letzte Chance für Anmeldungen

Der Frühjahrsputz ist eine Aktion für Jung und Alt. So nehmen neben dem Rentnertarbeitstrupp Wanlo kommende Woche auch zahlreiche Schulen am Müllsammeltag teil. Unter anderem die LVR-Förderschule, das Franz-Meyers-Gymnasium, die Realschule an der Niers in Rheydt und das Gymnasium Rheindahlen. Die größte Gruppe von allen bislang angemeldeten Gruppen bildet die Gemeinschaftsgrundschule Hockstein mit 230 Kindern und Erwachsenen.