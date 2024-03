Müllsammelaktion in Mönchengladbach Anmeldeschluss für Frühjahrsputz rückt näher

Wer seine Teilnahme noch nicht übermittelt hat, muss sich jedoch beeilen. Die Anmeldephase endet am Samstag, 9. März. Gruppen und Einzelpersonen können über ein Online-Formular unter www.mags.de/anmeldung-fruehjahrsputz ihr Engagement bei der Müllsammelaktion übermitteln. Alternativ kann die Anmeldung auch per E-Mail an aktionen.mg@rheinische-post.de erfolgen. Bitte teilen Sie uns hierfür Ihre Kontaktdaten inklusive Telefonnummer und das Gebiet, in dem Sie sammeln möchten, mit. Außerdem benötigen wir Informationen über die Gruppengröße.