Müllsammelaktion in Mönchengladbach Anmelden zum Frühjahrsputz-Jubiläum

Mit dem Start des neuen Organisationsduos ändert sich in diesem Jahr die Art der Anmeldung. Bisher mussten sich Interessenten per Mail, Fax oder Telefon an die Rheinische Post wenden. In diesem Jahr wird gebeten, die Anmeldung über ein Kontaktformular auf der Website der GEM zu erledigen. So soll sichergestellt werden, dass alle nötigen Informationen vorliegen. Alternativ ist die Anmeldung weiterhin per E-Mail über die Rheinische Post möglich.