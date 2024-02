Aktion für ein sauberes Mönchengladbach Schon 43 Gruppen zum Frühjahrsputz angemeldet

Doch auch kleine Gruppen sind beim Frühjahrsputz herzlich willkommen. Manuela Kleinen kümmert sich in einem Zweier-Gespann um die Straßen Leppershütte, Palandweg und Eiger. Joachim Heinrichs hebt ebenfalls mit einer weiteren Person den Müll im Naturschutzgebiet Vorster Straße auf. Die Sammelgruppe von Ursula van Ool kümmert sich in Hardt zu dritt um Verpackungen und Co., während die Zweiergruppe um Christa Henzel sich für den Stadtteil Windberg angemeldet hat. Außerdem sammeln Achim Bend am Broichmühlenweg, Regina Bude im Bereich Urftstraße sowie Bernd Woltmann an der Odenkirchener Straße den Müll jeweils mit einer weiteren Person auf.