Voller Einsatz beim Frühjahrsputz Tausende Mönchengladbacher sammeln Müll in ihrer Stadt

Mönchengladbach · Autoreifen, Abfälle und sogar Chemikalien: Beim 25. Frühjahrsputz in Mönchengladbach kam viel Unrat zusammen. An der Aktion beteiligten sich noch mehr Freiwillige als in den Jahren zuvor. Wie sie den Tag erlebten.

17.03.2024 , 14:15 Uhr

Von Kurt Lehmkuhl