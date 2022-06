Fronleichnam am Donnerstag, 16. Juli : Das ändert sich für Mönchengladbacher wegen des Feiertags

Die Mülltonnen werden einen Tag später geleert. (Symbolbild) Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die Termine der Wochenmärkte verschieben sich, die Stadtverwaltung hat einen Brückentag und die Tage der Müllabfuhr müssen auch angepasst werden. Die Details.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wochenmärkte vor Fronleichnam

Wegen des Feiertags am Donnerstag, 16. Juni, ändern sich einige Wochenmarkttermine. Das meldet die Stadt. Demnach findet die Wochenmärkte in Holt und Giesenkirchen bereits am Mittwoch, 15. Juni, von 8 bis 13 Uhr statt. Die Wochenmärkte in Lürrip, Wickrath und Neuwerk entfallen. Und der Wochenmarkt in Rheydt endet am Mittwoch bereits um 13 Uhr. Die übrigen Wochenmärkte finden planmäßig statt, meldet die Stadt.

Brückentag der Stadtverwaltung

Wie die Stadt ebenfalls mitteilt, bleibt die Stadtverwaltung am Freitag, 17. Juni, – also dem Tag nach Fronleichnam – geschlossen. Hintergrund der Schließung ist den Angaben zufolge der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan. Durch die Schließung werden Urlaubstage und Überstunden bei den Verwaltungsmitarbeitern abgebaut. So müssen für diese Tage keine Rückstellungen gebildet werden, die den städtischen Haushalt am Ende des Jahres belasten. Die gleiche Regelung griff auch schon Ende Mai an Christi Himmelfahrt.

Geschlossen sind am Brückentag alle Ämter und Fachbereiche der Stadt. Ausnahmen sind etwa der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst (KOS) und die Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes sowie die Feuerwehr. All diese Bereiche haben regulären Dienst.

Für Notfälle und besondere Gefahrensituationen sind darüber hinaus eine Rufbereitschaften bei der Stadtverwaltung eingerichtet, betont die Stadt.

Veränderte Müllabfuhr nach Fronleichnam

Durch den Feiertag verschiebt sich der Rhythmus der Abfallabholung. Darauf macht die GEM (Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach) aufmerksam.

An Fronleichnam (Donnerstag, 16. Juni) findet keine Abholung statt. Die Termine werden einen Tag später nachgeholt. Das heißt: Am Freitag, 17. Juni, werden die Restmülltonnen im Bezirk 10, die Biotonnen in den Bezirken 4 und 9, die Papiertonnen im Bezirk 5 sowie die Gelben Tonnen im Bezirk 2 geleert.

Am Samstag, 18. Juni, werden dann die Termine von Freitag nachgeholt: Die Restmülltonnen im Bezirk 8, die Biotonnen in den Bezirken 1 und 10, die Papiertonnen im Bezirk 7 sowie die Gelben Tonnen im Bezirk 9 werden dann geleert.

Darüber hinaus sind die Abfall- und Wertstoffannahmestellen Heidgesberg und Luisental an Fronleichnam, 16. Juni, geschlossen.

Alle Termine können auch im Online-Abfuhrkalender nachgelesen werden, der im Internet unter www.mags.de zu finden ist.

Stadtbibliothek ist am langen Wochenende offen

Wie die Stadt mitteilt, sind die Bibliotheken in Mönchengladbach und Rheydt am (langen) Wochenende zu den üblichen Zeiten geöffnet. Lediglich die Schul- und Stadtteilbibliotheken Rheindahlen und Giesenkirchen bleiben am Brückentag (also Freitag, 17. Juni) geschlossen. Digital und auch mit der Außen-Rückgabe an der Pop-up-Bib im Vitus Center ist die Bibliothek 24/7 auch an Fronleichnam geöffnet.

Wer sich nicht über das lange Wochenende mit Büchern und anderen Medien (darunter Musik, Filme, Computer- wie Konsolenspiele) aus der Stadtbibliothek eindecken mag, kann auch online auf die Inhalte zugreifen – und das rund um die Uhr. In der virtuellen Stadtbibliothek sind mehr als 40.000 Bücher in der „onLeihe“ nur einen Klick entfernt. Dort kann auch in über 7000 Zeitungen aus 100 Ländern kostenlos zugegriffen werden. Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis. Anmelden kann man sich an allen Standorten der Stadtbibliothek Mönchengladbach oder online. Mehr Infos unter www.stadtbibliothek-mg.de.

Bäcker haben geöffnet

Und übrigens: Bäcker dürfen an Fronleichnam geöffnet haben. Die Details dazu lesen Sie hier.

(capf)