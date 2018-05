Mönchengladbach: Fremdheit überwinden - Brücken bauen

Mönchengladbach Zum Europatag präsentierten Schüler des Berufskollegs Rheydt-Mülfort verschiedene Workshop-Ergebnisse zum Thema "Europa".

Es klingt zwar jedes Mal anders, und doch ist die Kernaussage immer gleich: I love you - volim te - je t´aime - ik hou van jou - ich liebe dich. Die 17-jährige Yousra Daadouki ist überzeugt, dass dieser kleine Satz in seinen internationalen Varianten zum "Must have" des jugendlichen Sprachschatzes zählen sollte. Sie hatte sich mit den 16 Mitschülern ihrer Klasse mit den Sprachen des Kontinents auseinandergesetzt und unter anderem ein Sprachen-Memory vorbereitet. Das wurde unter lebhaften Diskussionen durchgespielt und war Beitrag des vielfältig gestalteten Aktionstages im Berufskolleg Rheydt-Mülfort.