Tipps für Mönchengladbach : Das ist am Wochenende in der Stadt los

Ein Mädchen genießt ein Eis. (Symbolbild). Foto: dpa

Mönchengladbach Frühlingshaftes Wetter am Sonntag lädt nach draußen ein, Veranstaltungen gibt es vor allem für Familien. Das ist am Samstag und Sonntag in der Stadt los.

Von Victoria Krieger

Zum ersten richtigen Frühlingswochenende bieten sich in Mönchengladbach wieder viele Möglichkeiten bei schönem Wetter etwas zu unternehmen. Vor allem für Familien gibt es einige Angebote. So ist zum Beispiel im Circus Roncalli am Sonntag Tag der offenen Tür. Der Einlass auf dem Platz am Geroweiher beginnt ab 9.50 Uhr und um 10 Uhr starten die Artisten mit einer Erlebnisvorstellung in der Manege. Das Publikum wird dabei interaktiv in die Proben der Artisten und Clowns einbezogen und in der Pause kann ein Blick hinter die Kulissen geworfen werden. Im Café des Artistes gibt es ein Kinderschminken mit den Roncalli-Clowns. Die Veranstaltung geht bis 12 Uhr und der Eintritt ist frei.

Um im Frühling wieder aktiv zu werden kann man auch eine Fahrradtour mit der Familie zum Wasserschloss Rheydt machen. Nach dem Besuch bietet sich eine Pause im Volksgarten an der Carl-Diem-Straße, 1,6 Kilometer entfernt vom Schloss, an. Ein weiterer beliebter Ausflugsort für die ganze Familie ist der ehemalige Müllberg, Monte Klamott, an der Dahlenerstraße 574. Die Kinder können auf dem Abenteuerspielplatz herumtollen und sich auf dem Klettergerüst wie echte Piraten fühlen, während die Erwachsenen ein entspanntes Picknick auf der Wiese oder an den Bänken und Tischen vorbereiten.Auch ein Ausflug in den Bunten Garten lohnt sich dieser Tage besonders: Rund 20.000 Stiefmütterchen wurden dort vor wenigen Tagen gepflanzt. Neben Spaziergängen gibt es die Möglichkeit, zwischen den Bäumen eine Slackline aufzuspannen und darüber zu balancieren. Das Blumenmeer bietet auch eine schöne Umgebung zum Beispiel zum Joggen. Um neue Strecken auszuprobieren gibt es zum Beispiel auf der Webseite von www.fitforfun.de/sport/laufen Tipps für 169 Routen in Gladbach mit unterschiedlichen Untergründen. Also Laufschuhe rauskramen und einfach laufen.Um an die frische Luft zu kommen bietet sich auch ein Spaziergang entlang der Niers inklusive einer kleine Eis-Pause an. Denn bei den Sonnenstrahlen öffnen wieder viele Eisdielen und Eiscafés in der Stadt – einige bieten zum Start sogar eine Gratis-Eiskugel. Wer also schonmal einen Vorgeschmack auf den Sommer braucht, kann sich einen Amarena Becher oder ein Eis im Hörnchen für unterwegs mitnehmen.

Der Elternbeirat und Förderverein des Städtischen Familienzentrums „Wildwiese“, veranstaltet am Samstag am Hosterweg 23 einen Kindertrödel von 11 bis 14 Uhr. Angeboten wird Kleidung bis Größe 164. Der Erlös aus dem Verkauf kommt den Kindern der Einrichtung für Projekte zugute.

Bereits zum siebten Mal lädt Return Sport und Wellness am Sonntag zum Mönchengladbacher Familientag ein. 34 Unternehmen und Institutionen stellen sich den Familien mit Mitmachaktionen vor. Von 10 bis 17 Uhr sind unter anderem die Polizei mit einem Polizeimotorrad und Infos rund ums Thema Fahrrad, die AOK mit Kinderschminken und der Kulturlöwe Niederrhein mit Maskottchen Kulti und einer Bastelaktion dabei. Neben den Ständen der Unternehmen gibt es Tanzvorführungen, eine Mitmachaktion der Musikschule Groove und Probestunden in Sportkursen. Der Eintritt ist frei.

