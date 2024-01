Neues Angebot in Mönchengladbach Minigolf zwischen Superhelden und Dinosauriern

Bei den Dinosauriern riecht es noch nach frischer Farbe, genauso wie in der Titanic und auf dem Mond. Die „4D-Schwarzlichtminigolf“-Bahnen in der „Glow Zone“ im Koenigskarree sind gerade erst eröffnet. Genau wie die angrenzende Axtwurf-Anlage, deren hölzerne Zielscheiben hingegen schon einige Gebrauchsspuren aufzeigt. Dort können Besucher aus 4,5 Metern Entfernung Äxte und Ähnliches werfen. Die dritte Neuerung ist die „Bash Zone“, in der Teamduelle im Stil bekannter TV-Shows ausgetragen werden können. Diese Räume sind an diesem Tag leer. Doch an einem der Wurfstände steht eine Gruppe junger Männer und donnert unter Aufsicht eines Mitarbeiters Äxte, Messer, Schaufeln und Ninja-Wurfkarten auf die roten Zielscheiben.