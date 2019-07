Die Bäderwelt in Mönchengladbach : Hier können Sie abtauchen!

Die Bäderwelt in Mönchengladbach

Das Volksbad wurde von 1924 bis 1926 in einem Naturschutzgebiet erbaut, seit 2004 steht es unter Denkmalschutz. Es gibt zwei große Schwimmbecken, ein Sportbecken, und ein Badebecken. Foto: Jana Bauch / Andreas Krebs

Mönchengladbach Trainieren, sonnen, sich einfach treiben lassen – was Mönchengladbachs Frei- und Hallenbäder alles bieten.

Das Volksbad an der Peter-Krall-Straße 63 ist zwischen Mai und August täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ins Freibad kostet für Jugendliche 2,80 Euro, für Erwachsene fünf Euro und für Familien (bis fünf Personen) 10,50 Euro. Ermäßigte Preise gibt es beim Spättarif und mit der NEW-Card. Das Freibad bietet den Besuchern mehrere Schwimmbecken sowie ein circa 1600 Quadratmeter großes Freizeitbecken mit Breitrutsche, Bodensprudler, Massagedüsen und Wasserpilz. Weiterhin gibt es ein Springbecken und ein Kinderplantschbecken. Für die, die nicht gleich ins kühle Wasser springen wollen, sind gemütliche Strandkörbe vorhanden. Dazu hat das Bad verschiedene Sportfelder. Mehr Informationen unter www.new-baeder.de/volksbad/

Schlossbad Niederrhein Insgesamt sieben Schwimmbecken hat das Schlossbad Niederrhein im Innen- und Außenbereich. Für besondere Action sorgen die 80 Meter lange Wildwasserbahn, die ab einem Alter von zehn Jahren benutzt werden darf, und die Springtürme im Außenbereich. Es gibt außerdem eine Liegewiese, die rund 18.000 Quadratmeter groß ist. Das Schlossbad Niederrhein ist unter der Woche von 10 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Jugendliche 2,80 EUR und für Erwachsene fünf Euro. Kinder unter sechs Jahren kommen kostenlos rein, und Familienkarten kosten 10,50 Euro. Die Anschrift: Auf dem Damm 107. Weitere Infos gibt es unter Telefon 02166 59757.

Im Vitusbad an der Breitenbachstraße 52 kann man im Wellenbecken abtauchen und im Sportbecken trainieren. Es gibt ein Kinder-Plantschbereich, ein Fun-Akionsbecken, eine Kletterwand, Sprudelbecken und ein Fitness-Studio. Der Sportbereich hat montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr geöffnet, der Freizeitbereich jeweils von 10 bis 21 Uhr (außer dienstags, da ist das gesamte Bad geschlossen). Am Wochenende haben Sport- und Freizeitbereich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Wegen Renovierungsarbeiten bleibt das Vitusbad vom 5. bis 25. August geschlossen. Die Eintrittpreise (Normaltarif): Jugendliche zahlen 2,80 Euro für zwei Stunden und 5,50 Euro für eine Tageskarte, Erwachsene fünf Euro bzw. 8,40 Euro. Die Familienkarte gibt es für 10,50 bzw. 17,10 Euro.

Hallenbad Rheindalen Das Hallenbad Rheindahlen (nach Angaben des Mönchengladbacher Schwimmvereins bis 4. August geschlossen) bietet viele Wassersportangebote für die ganze Familie an – unter anderem Wasserball, Rehasport und Aqua-Fitness. Das Schwimmbad hat dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet der Eintritt 3,50 Euro und für Kinder ab sechs Jahre zwei Euro. Kinder unter sechs Jahren kommen kostenlos rein. Das Schwimmbad liegt an der Geusenstraße 33. Weitere Informationen unter Tel. 02161 482587.

Im Stadtbad Rheydt bleibt noch bis zum 4. August wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Danach bietet das denkmalgeschützte Hallenbad wieder jeden Tag einen Warmbadetag. Im 30 Grad warmen Wasser kann man sich so richtig treiben lassen oder im 25-Meter-Becken Bahnen ziehen. Außerdem gibt es eine blaue Grotte und einen Sprungturm. Das Stadtbad Rheydt an der Pahlkestraße 10 hat montags geschlossen. Dienstags ist es von 6 bis 21 Uhr geöffnet, mittwochs bis freitags von 9 bis 19 Uhr und am Wochenende von 9 bis 14 Uhr. Die Eintrittspreise sind die gleichen wie beim Vitusbad. Informationen gibt es unter: www.new-baeder.de/stadtbad-rheydt/