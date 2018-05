Mönchengladbach : Frauen überfallen: Fahndung nach zwei Männern

Mönchengladbach Einer besonderen Masche bedienten sich am Montagnachmittag zwei Täter, die zwei Frauen überfielen. Die beiden 61 und 63 Jahre alten Geschädigten waren auf der Straße Marktstieg in Richtung Kapuzinerstraße unterwegs, als sich ihnen sowohl von hinten, als auch von vorne jeweils ein Mann näherte. Zeitgleich griffen die Unbekannten nach den Taschen der Frauen. Die 63-Jährige konnte ihre zwar festhalten, stürzte aber und verletzte sich schwer am Kopf. Einer der Räuber flüchtete mit der roten Aktentasche in Richtung Alter Markt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er hatte dunkle, lockige Haare. Der andere Täter rannte in Richtung Viersener Straße. Zeugen hielten in Höhe des Kinos fest, er flüchtete aber erneut. Er war etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Kappe mit weißem Nike-Logo. Die Polizei sucht einen Mann, der Gast einer Pizzeria an der Kapuziner Straße war und die Tat beobachtet haben soll. Hinweise: Tel. 02161 290.

(web)