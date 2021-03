Seit rund 50 Jahren wohnt Heinz Mack – 1931 in Lollar in Hessen geboren – auf dem Huppertzhof in Mönchengladbach-Neuwerk. Dem Künstler war es stets wichtig, seine Kunst auch der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Viele Skulpturen sind daher im öffentlichen Raum zu finden. Der Farbturm vor der Textilakademie an der Rheydter Straße ist ein Geschenk Macks an die Akademie.