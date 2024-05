Fotos in Mönchengladbach So war die Mai-Demo 2024 in Mönchengladbach

Mit Fahnen, Trillerpfeifen und Plakaten zogen Demonstrierende am Tag der Arbeit am 1. Mai 2024 durch Rheydt. Wer bei der Mai-Demo unterwegs war, welche Forderungen sie im Gepäck hatten und was danach auf dem Marktplatz geboten wurde.

Vom Gewerkschaftshaus an der Rheydter Straße setzte sich der Demozug um 12 Uhr in Bewegung.