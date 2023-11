Fotos Diese invasive Arten kommen in Mönchengladbach vor

In der Vitusstadt gibt es einige Tiere, die hier zwar rege vertreten, ursprünglich aber gar nicht heimisch sind. Dazu zählt die Kanadagans (hier ein Foto aus dem Bresgespark), die aus Nordamerika stammt. Seit Anfang der 2000er gilt sie als in Deutschland etabliert. In Mönchengladbach setzt die Stadt auf ein „Gänsemanagement“, um die Population zu regulieren und zu reduzieren. Mehr dazu lesen Sie hier.