Fotos So schön plätschern die Brunnen in Mönchengladbach

Manche sind liebevoll gestaltet, andere eher zweckmäßig. Einige sprudeln seit Jahrzehnten, andere erst seit wenigen Jahren: In Mönchengladbach gibt es unterschiedlichste Brunnen. Wir haben einige von ihnen für Sie zusammengestellt. Da wäre etwa das metallene Pferd auf dem Lindenplatz in Wickrath, das an einer ewigen Tränke steht.