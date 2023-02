Tarifstreit im öffentlichen Dienst Fotos vom Warnstreik am 14. Februar in Mönchengladbach

Am 14. Februar 2023 streiken Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Mönchengladbach. Dazu hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen.

Weil auch die Busfahrer der NEW ihre Arbeit niedergelegt haben, ist entfällt an diesem Tag der Nahverkehr. Am Gladbacher Busbahnhof ist fast nichts los.