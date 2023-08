Fotos So war das Netzwerktreffen „MG trifft GESUNDHEIT“ im August 2023

Selbstverständlich hat auch das Möbel- und Einrichtungshaus Schaffrath das Thema Gesundheit im Blick. So bietet das Unternehmen Kunden, die auf der Suche nach einer für sie geeigneten Matratze sind, eine professionelle Rückenvermessung an. Dabei wird mit einem Rücken-Scanner die Wirbelsäule des Kunden im Stehen eingelesen. Die Software präsentiert dann ein 3D-Bild der Wirbelsäule. Abteilungsleiter Thomas Bommes – hier mit Sabine Holländers – erklärte: „Ich kann anhand des Bilds sehen, ob ein Beckenschiefstand besteht, oder ein Bein kürzer als das andere des Kunden ist. So wie die Wirbelsäule im Stehen aussieht, so muss sie auch auf der Matratze im Liegen aussehen.“