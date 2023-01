Fotos aus Mönchengladbach Die schönsten Hunde unserer Leser

Das schreibt Hundebesitzerin Uta Mag über ihr Lieblingstier: „Das ist unsere Maja, ein Whippetmädel von sieben Jahren. Sie ist eine gebürtige Rumänin aus dem Tierschutz und kam im Alter von vier Jahren zu uns. Sie könnte kaum perfekter zu uns passen. Ihr Jagdtrieb ist so gut wie nicht vorhanden, sehr gut abrufbar und ist lieb zu Zwei- und Vierbeinern. Windbhundtypisch ist sie sehr ruhig und verschmust. Wenn wir draußen sind, ist sie mäßig aktiv, was uns entgegen kommt und Wasser - außer zum Saufen - von oben und unten wird strikt gemieden. Deshalb besitzt Madam ihre eigene Pulli- und Mantelkmolletion für jedes Wetter. Couchplatz war schon Adoptionsbediungung, gern würde sie auch immer mit ins Bett, aber da muss die Verdrängungskünstlerin dann doch in ihre Betten-Box und darf aber morgens zum kuscheln kommen. Sie ist leider sehr herzkrank, und die Ärzte gaben keine guten Prognosen ab. Allerdings ist davon nicht wirklich was zu merken, wir lassen sie machen, was sie will. Wir hoffen einfach, dass sie noch lange bei uns bleibt."