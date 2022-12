Fotos So schön ist die Anlage der Modellbahnfreunde Rheydt

Die Modellbahnfreunde Rheydt haben derzeit kein Domizil in Mönchengladbach. Sie treffen sich einmal wöchentlich in einer Garage in Erkelenz und arbeiten dort gemeinsam an der Anlage. Bei einem Besuch dort sind diese Fotos des Korschenbroichers Karl-Heinz Romann entstanden. Aktuell ist die Modelleisenbahnlandschaft im Kulturbahnhof Korschenbroich zu sehen.

Die schwarze Dampflok sieht aus dieser Perspektive aus wie echt, ist aber eine Miniatur.